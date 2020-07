La TV di Xiaomi da 65' in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Mentre resta ancora attiva la super offerta su Apple Watch 5, Amazon quest'oggi torna alla carica con un'altra promozione super, questa volta incentrata sul settore dei TV. Si tratta della Xiaomi Mi Smart TV.

Il televisore della società cinese, nella variante da 65 pollici UltraHD 4K, è disponibile a 669 Euro, rispetto ai 699,90 Euro di listino, per un risparmio di 30,90 Euro, pari al 4%. Si tratta, dati alla mano, del prezzo più basso raggiunto dal televisore sulla piattaforma di Jeff Bezos, che garantisce la consegna a casa entro lunedì 27 Luglio 2020 in quanto come leggiamo nella scheda tecnica, "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".

A livello tecnico, il TV è 4K Ultra HD da 65 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel e supporto HDR. E' dotato anche di sintonizzatore triplo per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 HEVC, ed è basato su Android TV 9.0 con Google Assistant e l'accesso al Play Store per il download delle applicazioni e dei giochi presenti al suo interno. Ovviamente garantito anche il supporto ai servizi di streaming Prime Video, Netflix e YouTube, le cui app possono essere installate sugli 8GB di memoria interna.

E' anche possibile aggiungere la protezione extra a 44,85 Euro.