Un TV di Xiaomi 'senza bordi' a meno di 150 euro? Esiste, ma non in Italia

Dopo Mi TV Stick, torniamo a parlare di un prodotto di Xiaomi che rientra nel campo dei televisori. Infatti, l'azienda cinese ha ufficializzato un modello particolarmente interessante, che viene venduto a un prezzo "aggressivo".

Stando anche a quanto riportato da Gizmochina, l'azienda cinese ha annunciato Xiaomi Mi TV E43K, un televisore con diagonale da 43 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La sua caratteristica peculiare è il design anteriore "bezel-less", ovvero quasi privo di bordi (le cornici laterali e quella superiore sono ridotte all'osso).

Tuttavia, le "sorprese" non finiscono qui: il prezzo di vendita in Cina è pari a 1099 yuan (ovvero circa 141 euro al cambio attuale). Insomma, sembra proprio che la società cinese voglia puntare sull'effetto "wow" e infatti il televisore sembra aver attirato l'attenzione di parecchi utenti provenienti da tutto il mondo.

Tra l'altro, esistono altre varianti del televisore, ovvero quelle E43X, E43C ed E43A, che, tra le altre cose, aggiungono il supporto al Bluetooth. Tuttavia, in quel caso, il prezzo sale a 1199 yuan (circa 154 euro).

Tornando al "nostro" E43K, il TV monta un processore dual-core a 64 bit, 1GB di RAM, 8GB di memoria interna e supporta la connettività Wi-Fi. In definitiva, Xiaomi ha annunciato un modello molto interessante. Purtroppo, per ora non ci sono dettagli in merito a un possibile arrivo in altri mercati.