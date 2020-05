TV8 HD e Cielo HD arrivano su Tivùsat dal 14 Maggio: nuovo cambio di numerazione

Novità molto interessante per Tivùsat. La piattaforma satellitare ha infatti annunciato che dal 14 Maggio saranno disponibili per i propri utenti Cielo e TV8 in alta definizione, i due canali generalisti di Sky su cui vengono trasmessi show e contenuti molto interessanti.

Nel cartello si legge che da giovedì prossimo Cielo HD e TV8 HD saranno disponibili alla posizione 19 ed 8, mentre dal 1 Dicembre sostituiranno le attuali versioni a definizione Standard anche su Sky, al numero 156 e 121 della guida tv.

La programmazione di TV8 è prettamente generalista, ma ai programmi d'intrattenimento e talent show si aggiungono anche eventi sportivi come le partite di Europa League, alcune gare di Formula1, MotoGP e SuperBike, a cui si aggiungono i TG di SkyTG24 ed il cinema italiano ed internazionale.

Cielo invece trasmette principalmente repliche dei programmi in onda sui canali a pagamento, a cui si aggiungono anche serie TV e l'informazione ed approfondimento di Sky TG24.

Ricordiamo che Tivùsat è completamente gratuito e non richiede alcun tipo di abbonamento. E' necessario solo dotarsi di un dispositivo certificato come decoder o cam da inserire in un televisore, un'antenna parabolica satellitare e la smartcard inclusa nella confezione.

Negli ultimi tempi Tivùsat ha anche puntato sul 4K HDR, come dimostra l'introduzione di nuovi canali che supportano la risoluzione. Tra questi figura anche Rai 4K disponibile alla posizione 210.