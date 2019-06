tvOS 13 e Apple Arcade: design completamente rivisto e supporto a controller console

L'edizione 2019 della WWDC, l'annuale conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori, si è aperta con l'annuncio delle novità legate a tvOS 13, l'ultima versione del sistema operativo per Apple TV. In particolare, la società di Cupertino ha ridisegnato l'interfaccia grafica e ha stretto delle interessanti collaborazioni.

Infatti, Apple Arcade per tvOS si avvale ora del supporto dei controller di PlayStation 4 e Xbox One, un bel vantaggio per i giocatori. Sono stati anche creati nuovi wallpaper 4K HDR per Apple TV basati su immagini scattate nei fondali dell'oceano da parte della BBC. Non mancano anche nuove funzionalità, tra cui troviamo la possibilità di leggere in tempo reale sulla televisione i testi delle canzoni che vengono riprodotte tramite Apple Music.

Oltre a questo, ora tvOS può essere gestito tramite una modalità multi-utente. Questo significa che ogni membro della famiglia può personalizzare la propria esperienza, sia per quanto riguarda i consigli presenti nella pagina principale di Apple TV che per l'applicazione Apple Music. In parole povere, il sistema di gestione è simile a quanto avviene con gli account Netflix, dove ogni persona può avere il proprio "profilo privato", pur utilizzando delle credenziali d'accesso comuni.

Insomma, la società di Cupertino ha sicuramente implementato delle importanti funzionalità nella versione 13 di tvOS, rendendo il sistema operativo per Apple TV più completo sotto diversi punti di vista.