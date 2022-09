Quanti tweet ha pubblicato Elon Musk? Il numero è particolarmente elevato

In un contesto in cui Elon Musk sta cercando di ritirarsi dall'acquisizione di Twitter, non possono che emergere dettagli interessanti su tutto ciò che ruota attorno alla questione. A tal proposito, di recente si è fatto notare il numero di tweet pubblicati da Musk nel corso degli anni.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, da quando il CEO di SpaceX ha iniziato a utilizzare il social network dei cinguettii, ovvero dal giugno del 2009 (13 anni fa), sul suo profilo sono stati pubblicati oltre 19.000 tweet. Insomma, i numeri relativi all'uso da parte di Musk di Twitter non sono di certo di poco conto.

Pensate che secondo le fonti Elon ha pubblicato una media di 6 tweet al giorno nel corso del 2022. Come ben potete immaginare, uno dei temi più caldi in questo contesto è stata proprio la succitata acquisizione di Twitter, che ricordiamo vede in ballo ben 44 miliardi di dollari: secondo l'analisi del Washington Post, almeno 150 dei tweet di Musk sono legati alla questione.

All'estero la relazione tra Musk e Twitter è dunque stata definita "complicata", non solo per il processo che prenderà il via il 17 ottobre 2022, bensì anche per l'utilizzo che il CEO di SpaceX è solito fare del social network.