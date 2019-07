Il tweet è scomparso? Ora Twitter ti spiega perché lo ha eliminato

Spesso navigando tra i lunghi thread di Twitter capita di imbattersi in un post "censurato": il contenuto è assente, e rimane semplicemente la scritta "questo contenuto non è disponibile". Si tratta dei tweet moderati dal social perché contro la policy. Ora la piattaforma ha promesso maggiore trasparenza.

L'obiettivo è quello di rendere chiaro agli utenti che tipo di contenuto, ormai troncato, ci fosse prima del ban, e soprattutto perché quel contenuto è stato rimosso.

La notizia arriva direttamente dal profilo ufficiale dell'azienda, che ha risposto la dubbio dell'utente verifficato ...:

"We're fixing the issue where you see so many "This Tweet is unavailable" notices in conversations. This is usually due to deleted or protected Tweets, or muted keywords.

In a few weeks, you'll start seeing more context on each notice to help explain why Tweets are unavailable."

L'aggiornamento, dunque, sarebbe imminente. Si parla delle prossime settimane. Twitter ha spiegato che la presenza di questo messaggio può dipendere da diversi fattori diversi, ad esempio il tweet può essere protetto, appartiene ad un profilo chiuso, oppure si tratta di un contenuto che contiene una parola vietata, o, ancora, è stato semplicemente eliminato. Proprio perché le cause sono tante e diverse tra loro, il social ora vuole dare agli utenti la possibilità di capire cosa sia successo.

Di recente Twitter ha parlato (nuovamente) della sua strategia di moderazione per quel che riguarda i tweet più controversi di Donald Trump, da sempre un assiduo frequentatore del social.