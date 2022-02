Twist: Il linguaggio di programmazione sviluppato per l'informatica quantistica

Un team di ricercatori del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT ha creato Twist, un nuovo linguaggio di programmazione per l'informatica quantistica.

Twist è progettato per consentire agli sviluppatori di identificare quali dati sono correlati in un programma quantistico, attraverso un linguaggio di programmazione che impone l’assenza dell’affascinante fenomeno dell’entanglement. Questo concetto, chiamato “purezza”, promuove lo sviluppo di programmi quantistici più intuitivi e meno soggetti ad errori. Nello specifico, l’entanglement produce una correlazione tra gli stati di due dati informativi.

"Ogni volta che si esegue un'azione su una parte di un dato ingarbugliato, può influire sull'altro. Questo premette di implementare potenti algoritmi quantistici, ma rende anche poco intuitivo progettare programmi ed eseguire il debug degli stessi”, ha affermato Charles Yuan, studente in informatica al MIT CSAIL e autore principale della pubblicazione sulla rivista Proceedings of the ACM on Programming Languages. "Quello che fa Twist è fornire funzionalità che consentono a uno sviluppatore di dire quali dati sono intrecciati e quali no", ha continuato Yuan. Nello specifico, una delle caratteristiche del linguaggio è la presenza di un sistema di tipi, che consente agli sviluppatori di specificare quali espressioni e parti di dati all'interno dei loro programmi sono puri (esenti da entanglement). Twist ha anche operatori di asserzione di purezza per affermare che un'espressione è priva di entanglement con qualsiasi altro dato, nonché analisi statiche e controlli in fase di esecuzione per verificare queste asserzioni.

Per valutare il linguaggio, il team ha compilato programmi in Twist per una serie di noti algoritmi quantistici e li ha eseguiti su un simulatore quantistico. Successivamente, ha introdotto piccoli bug in alcuni dei programmi, accertandosi che Twist potesse rilevare tali bug e rifiutare i programmi errati. Sebbene molti ricercatori siano concentrati sulla costruzione di hardware quantistico efficiente e ottimizzato, Twist mira a colmare il divario nel software quantistico. Infatti, i computer quantistici hanno il potenziale per effettuare scoperte computazionali in compiti classicamente irrisolvibili, come protocolli crittografici e di comunicazione.

A tal proposito, una delle maggiori sfide che il team ha dovuto affrontare è stata la mancanza di uno standard per la strutturazione dei programmi quantistici. "Nel corso degli anni, le persone hanno sviluppato algoritmi di base per risolvere compiti individualmente complessi, come il factoring di interi, ma è meno chiaro come possiamo strutturare un intero ecosistema di software quantistici", afferma Yuan. "Con Twist, siamo stati in grado di costruire il linguaggio attorno al nostro miglior consenso sui compiti che vogliamo eseguire sui computer quantistici e renderlo il più espressivo possibile per quei compiti".

Tuttavia, Twist risulta ancora perfezionabile. Infatti, sebbene possa indicare il collegamento dei dati, non può ancora rivelare come tali informazioni siano “intrecciate”. "Il modo esatto in cui i dati risultano intrecciati è ciò che determinerà se un algoritmo quantistico è corretto, ma ci sono un numero infinito di modi in cui questi collegamenti possono avvenire", ha dichiarato Yuan. "È una vera sfida essere in grado di fornire quei dettagli più precisi, ed è qualcosa che dovremo fare in futuro".