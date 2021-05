Twitch, quali sono le 5 streamer più famose per Hot Tub?

La nuova categoria "Pools, Hot Tubs and Beaches" di Twitch sta attirando particolarmente l'attenzione mediatica in questi giorni. D'altronde, questo tipo di contenuto sta facendo registrare numeri particolarmente elevati. Ma quali sono le streamer che stanno avendo più successo con queste live? Diamo un'occhiata alle statistiche.

Ebbene, stando ai dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i 5 canali più seguiti, prendendo come riferimento il numero di ore viste, legati alla categoria "Pools, Hot Tubs and Beaches" in questi primi giorni sono quelli presenti di seguito.

Twitch: ecco chi sono le 5 streamer più seguite per Hot Tub

Amouranth: 464.041 ore viste, 2.897.796 follower in totale e 45.154 follower ottenuti con Hot Tub; Indiefoxx: 211.880 ore viste, 763.035 follower in totale e 24.975 follower ottenuti con Hot Tub; ExoHydraX: 110.393 ore viste, 200.720 follower in totale e 25.245 follower ottenuti con Hot Tub; Faith: 83.444 ore viste, 472.501 follower in totale e 61.705 follower ottenuti con Hot Tub; Leynainu: 82.515 ore viste, 519.770 follower in totale e 18.864 follower ottenuti con Hot Tub.

Piccola nota: in realtà al terzo posto ci sarebbe il canale MarineMammalRescue, che utilizza la categoria "Pools, Hot Tubs and Beaches" ma effettua dirette di altro tipo. In ogni caso, ecco le sue statistiche: 164.146 ore viste, 48.662 follower in totale e 36.359 follower ottenuti in questa categoria.

Per quel che riguarda le streamer più seguite per Hot Tub, al primo posto troviamo ovviamente Amouranth, canale di cui si è parlato molto nell'ultimo periodo. Per il resto, nella classifica compaiono altri nomi particolarmente conosciuti, ad esempio quello di Indiefoxx.

In ogni caso, ovviamente il dibattito attorno alla categoria rimane aperto.