Twitch annuncia il Best of 2022: ecco i momenti da ricordare degli ultimi 12 mesi

A pochi giorni dal lancio del Twitch Recap 2022, la piattaforma di Amazon ha annunciato il “Best of Twitch 2022”, in cui tira le somme degli ultimi 12 mesi elencando i migliori momenti che hanno preso vita sul servizio.

Twitch evidenzia come anche nel 2022 si sia confermato il punto di riferimento per streamer ed appassionati: in media oltre 2,5 milioni di persone fruiscono di contenuti in diretta a qualsiasi ora, con più di 8 milioni di streamer che creano contenuti ogni mese. Quotidianamente il numero di utenti che visita il servizio ha superato quota 31 milioni.

Di seguito alcuni dei principali momenti che hanno caratterizzato questo 2022 di Twitch:

La Gialappa’s Band , gruppo comico diventato famoso grazie al successo di Mai Dire Gol, andato in onda negli anni ’90, quest’anno è sbarcato su Twitch per commentare a febbraio la 72^ edizione del Festival di Sanremo e a dicembre i Mondiali di Calcio in Qatar;

, gruppo comico diventato famoso grazie al successo di Mai Dire Gol, andato in onda negli anni ’90, quest’anno è sbarcato su Twitch per commentare a febbraio la 72^ edizione del Festival di Sanremo e a dicembre i Mondiali di Calcio in Qatar; A marzo si è svolto il primo torneo italiano di Rust powered by Pow3r in collaborazione con Facepunch e Twitch Rivals denominato Twitchland 2.0. Per la prima volta in assoluto sono stati creati e distribuiti dei Twitch drop che potevano essere riscattati durante l’evento esclusivamente dalla community italiana;

in collaborazione con Facepunch e Twitch Rivals denominato Twitchland 2.0. Per la prima volta in assoluto sono stati creati e distribuiti dei Twitch drop che potevano essere riscattati durante l’evento esclusivamente dalla community italiana; Nel mese di giugno il canale italiano di Tumblurr entra nella Top 100 dei canali più visti su Twitch a livello globale, all’85° posto con 1.735.006 ore;

dei canali più visti su Twitch a livello globale, all’85° posto con 1.735.006 ore; Twitchcon , la convention che Twitch organizza e dedica alla sua community di streamer e appassionati, torna in presenza ad Amsterdam nel mese di luglio. Hanno partecipato quasi 14.500 membri della community, con un aumento di oltre il 65% rispetto alla prima edizione europea, che ebbe luogo a Berlino nel 2019. A ottobre, invece, è andata in scena l’edizione americana a San Diego;

, la convention che Twitch organizza e dedica alla sua community di streamer e appassionati, torna in presenza ad Amsterdam nel mese di luglio. Hanno partecipato quasi 14.500 membri della community, con un aumento di oltre il 65% rispetto alla prima edizione europea, che ebbe luogo a Berlino nel 2019. A ottobre, invece, è andata in scena l’edizione americana a San Diego; Ad agosto la streamer Lilyane ha capitanato la squadra italiana nel torneo Riot Games Summer Rumble, vincendo il Rivals;

ha capitanato la squadra italiana nel torneo Riot Games Summer Rumble, vincendo il Rivals; In occasione delle elezioni politiche dello scorso settembre , Ivan_Grieco ha realizzato una maratona live su Twitch di 15 ore, commentando i risultati con analisi e approfondimenti, intrattenendo oltre 15 mila persone (un record per il suo canale).

, Ivan_Grieco ha realizzato una maratona live su Twitch di 15 ore, commentando i risultati con analisi e approfondimenti, intrattenendo oltre 15 mila persone (un record per il suo canale). A ottobre Sfera Ebbasta , uno dei più popolari artisti italiani, è stato ospite speciale sul canale di Moonryde giocare al nuovo titolo di Activision Call of Duty Modern Warfare II;

, uno dei più popolari artisti italiani, è stato ospite speciale sul canale di Moonryde giocare al nuovo titolo di Activision Call of Duty Modern Warfare II; Il celebre telecronista sportivo Fabio Caressa sbarca su Twitch a fine novembre, per commentare i Mondiali di Calcio in Qatar. Il format, dal nome “Stamo in Diretta”, ha visto il coinvolgimento di grandi nomi del calcio nazionale ed internazionale.

Tra gli eventi internazionali particolarmente significativi di questo 2022 viene citato il concerto di Kendrick Lamar a Parigi, trasmesso sul canale Twitch di Amazon Music, ma anche i racconti del CT della Spagna Luis Enrique durante la spedizione in Qatar per i Mondiali, con la prima live ha ha toccato quota 150mila spettatori simultanei.