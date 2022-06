Twitch annuncia Guest Star: ecco i contenuti Just Chatting 'potenziati'

Mentre si discute in merito al fenomeno della categoria Slots su Twitch, la piattaforma viola sta ora cercando di spingere ulteriormente i contenuti Just Chatting. A tal proposito, è stata annunciata una funzionalità chiamata Guest Star.

Stando anche a quanto riportato da Engadget e TechCrunch, quest'ultima mira a rendere più semplice la vita agli streamer. È infatti risaputo che le dirette della categoria Just Chatting vedono spesso la presenza di ospiti con cui conversare, a volte anche in modo "dinamico" (alcune live coinvolgono infatti molte persone).

Tramite Guest Star, feature pensata per gli streamer, si potranno invitare facilmente a una diretta fino a 5 ospiti. La novità è stata realizzata sia per desktop che per mobile e permette anche ai moderatori di gestire gli inviti, così da rendere il tutto più "fluido". Interessante inoltre la questione pubblico: gli utenti in chat possono infatti "alzare la mano", anche se ovviamente spetterà poi allo streamer o chi di dovere decidere se far entrare o meno la persona coinvolta in live.

Per chi se lo stesse chiedendo, sì: è presente l'integrazione con Twitch Studio e OBS, dato che si punta a integrare il tutto nel "flusso di dirette" che uno streamer è solito effettuare. In ogni caso, Guest Star si basa sull'account Twitch, anche degli ospiti: in questo modo, è tutto integrato all'interno della piattaforma e gli ospiti possono potenzialmente venire gestiti dai moderatori (ad esempio, i moderatori possono rimuovere gli ospiti una volta terminata la conversazione). L'utilizzo dei profili Twitch consentirà inoltre alla piattaforma di gestire al meglio eventuali violazioni.

Guest Star verrà rilasciata in modo esteso nell'autunno 2022, mentre in questa fase iniziale Twitch effettuerà test con streamer selezionati che hanno già realizzato in passato contenuti Just Chatting, così da migliorare il tutto in vista del rollout finale.