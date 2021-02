Twitch annuncia la nuova emote PogChamp permanente

Se seguite spesso dirette su Twitch, conoscerete sicuramente l'emote PogChamp. Quest'ultima era stata recentemente rimossa per via di fatti spiacevoli, salvo poi tornare con una faccia diversa ogni 24 ore. Tuttavia, ora la piattaforma ha deciso di far tornare in modo permanente l'emote.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come fatto sapere dalla stessa Twitch su Twitter, è stata effettuata una votazione per far scegliere il "nuovo volto" di PogChamp alla community. In parole povere, ora l'emote è rappresentata da un drago di Komodo (KomodoHype) e non più da una persona. Questo va essenzialmente a slegare PogChamp dal suo volto, consentendo di fatto alla piattaforma di poter mantenere invariata la forma dell'emote senza troppi problemi.

Ricordiamo infatti che la precedente rimozione dell'emote era dovuta ad alcune prese di posizione pubbliche effettuate dall'originale streamer che dava il volto a PogChamp. Twitch decise infatti di dissociarsi da quanto accaduto, prendendo quella decisione "in seguito ad affermazioni da parte del volto dell'emote che incitavano a ulteriori violenze dopo ciò che è accaduto al Campidoglio".

Tuttavia, agli utenti dispiaceva privarsi di PogChamp, emote che nel corso degli anni è diventata un modo per esprimere il proprio hype. Per questo motivo, la piattaforma di proprietà di Amazon ha scelto di far tornare l'emote.