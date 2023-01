Twitch annuncia più opzioni di guadagno per gli streamer: sponsorizzazioni e altro

Non è passato molto tempo da quando si è fatto riferimento alla pubblicità meno invasiva su Twitch. Tuttavia, la piattaforma viola non è solamente al centro di questa novità, dato che a fine gennaio 2023 è arrivata una lettera aperta relativa anche alla monetizzazione.

Come riportato da SlashGear, l'obiettivo dichiarato è quello di agevolare la crescita delle community e dei guadagni degli streamer. A tal proposito, sul blog ufficiale di Twitch, nell'ambito della succitata lettera aperta (firmata da Tom Verrilli e Mike Minton, rispettivamente Responsabile prodotti di Twitch e Responsabile della monetizzazione di Twitch), si legge che nella prima metà del 2023 verranno lanciati "prodotti e strumenti che [...] permetteranno di guadagnare più facilmente senza ostacolare la crescita". La piattaforma ha inoltre annunciato di voler migliorare molte delle soluzioni esistenti ampliandone le funzionalità.

Qualche esempio pratico di cosa verrà lanciato? L'arrivo delle Sound Bites, ovvero di quelle che Twitch descrive come "notifiche sonore first-party che permettono agli spettatori di pagare per interagire e sostenere i loro streamer preferiti". Ci saranno poi aggiornamenti lato Cheering, verranno lanciate più "iniziative locali" simili al ben noto evento SUBtember e si aggiungeranno maggiori strumenti per consentire agli utenti che guardano le dirette da dispositivi mobili di supportare gli streamer.

Per il resto, ci saranno soluzioni di sponsorizzazione "meno disagevoli" (a partire da un test con alcuni streamer selezionati) e sconti personalizzati in base al comportamento degli spettatori. Insomma, sembra che Twitch abbia in mente molte novità per il 2023, motivo per cui potreste voler dare un'occhiata in modo integrale al link in fonte.