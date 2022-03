Twitch: l'app per desktop sarà chiusa a breve, ecco quando

Dopo aver scoperto che la popolarità di Twitch è esplosa nel 2021, con un aumento percentuale di spettatori pari al 45% in un anno, arriva oggi una brutta notizia per gli utenti della piattaforma su desktop. A quanto pare, infatti, l'app desktop di Twitch chiuderà a breve, probabilmente per via dello scarso riscontro di pubblico.

Stando a quanto ha annunciato nella giornata di ieri la piattaforma di streaming, l'app desktop chiuderà i battenti il 30 aprile. Twitch ha anche spiegato che la decisione di abbandonare il programma dipende da "una combinazione dei dati di utilizzo e del feedback degli utenti": è dunque probabile che il numero di persone che utilizzano ancora Twitch via app su desktop sia molto ridotto, anche se non ci sono dati certi in merito.

Gli utenti desktop del popolare servizio di streaming, comunque, potranno continuare a guardare i programmi Twitch utilizzando la versione web della piattaforma, collegandosi al sito web Twitch.tv. Twitch ha anche spiegato che la chiusura dell'app si tramuterà in un'opportunità per focalizzare l'attenzione degli sviluppatori della piattaforma sul miglioramento del suo sito web, in modo da migliorare l'esperienza utente generale anche su desktop.

In particolare, la compagnia ha spiegato che "questa mossa ci permette di investire più pesantemente nel miglioramento e nell'aumento dei contenuti sul browser, creando nuovi modi per permettere agli utenti di entrare a contatto con i creatori e le comunità che più amano". La notizia arriva in un periodo ricco di novità per il servizio, dal momento che solo una settimana fa Twitch ha rivisto le regole per il ban e le procedure di appello contro quest'ultimo da parte dei creator.