Twitch, arriva il decimo anniversario: ci saranno quattro grandi update

Dopo aver dato un'occhiata agli ultimi "arrivi" relativi a Twitch Italia, torniamo ad approfondire la piattaforma di proprietà di Amazon. Infatti, Twitch si appresta a spegnere la sua decima candelina.

D'altronde, la piattaforma, creata da Justin Kan ed Emmett Shear, è stata originariamente lanciata il 6 giugno 2011 (quindi il decimo anniversario sarà domenica 6 giugno 2021). Insomma, nonostante nel nostro Paese venga visto come un servizio "giovane", in realtà di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia (basti pensare all'acquisizione da parte di Amazon avvenuta nel 2014).

In ogni caso, chiaramente la piattaforma sta prendendo sempre più piede con il passare del tempo, come attestano i dati relativi a Twitch Italia. Il servizio sta dunque puntando sempre più in alto, ma non è mai un male prendersi un attimo per festeggiare un traguardo di questo tipo. Per l'occasione, dunque, la piattaforma ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi arriveranno quattro grandi update.

Più precisamente, questi ultimi sono relativi alle emote. Infatti, Twitch ha svelato l'arrivo delle emote animate, che saranno disponibili tra poche settimane per i partner (entro fine 2021 per gli affiliati). I Content Creator potranno usarne fino a cinque per quel che riguarda i benefit degli abbonamenti di livello 1. Questo è il primo update.

Il secondo aggiornamento è invece legato alla possibilità di animare le emote esistenti. Sarà infatti possibile per gli streamer caricare GIF personalizzate, nonché aggiungere una tra le sei animazioni disponibili alle emote già esistenti. Twitch offre inoltre delle emote preimpostate.

Il terzo update è relativo alla funzionalità Follower Emote. Quest'ultima, che sarà disponibile in beta per alcuni partner e affiliati della piattaforma, consentirà ai Content Creator di "regalare" ai nuovi utenti un set di emote di benvenuto, composto da fino a cinque emote.

Infine, il quarto aggiornamento riguarda l'arrivo della Libreria per la gestione delle emote. Quest'ultima rappresenta uno spazio che permette di gestire facilmente le emote, senza dover cancellare e ricaricare ogni volta. In parole povere, ora tutto si trova in un unico posto: una novità pensata per semplificare il lavoro agli streamer. La Libreria sarà disponibile per partner e affiliati al momento del lancio, ma in futuro arriverà per tutti.

Per il resto, Twitch afferma che questo è solo l'inizio e che ci saranno altre sorprese per il decimo anniversario.