Twitch, arriva la nuova categoria Sport: trasmetterà anche la Serie A?

Amazon continua a puntare sugli eventi sportivi, come dimostrato dalla nuova categoria "Sport" che è stata aggiunta nel proprio servizio di streaming Twitch. Gli utenti al suo interno troveranno contenuti di squadre di calcio come Arsenal e Real Madrid, a cui si aggiungeranno successivamente Paris Saint Germain e Juventus.

Ovviamente ci sarà anche spazio per altre competizioni, ed infatti collegandosi a TwitchSport sarà possibile anche accedere a contenuti di NBA, NHL, RFL, UFC e NWSL. Quest'oggi è in programma un evento in compagnia della star della MLS Jimmy Conrad, in cui verranno mostrati tutti i contenuti sportivi che saranno trasmessi su Twitch.

Come dicevamo poco sopra, Amazon sta puntando molto sugli sport e questa aggiunta fa seguito alla trasmissione della Premier League su Twitch, che il colosso di Jeff Bezos ha annunciato dopo la ripresa del campionato calcistico inglese a seguito del lockdown imposto dal Coronavirus. In Germania l'e-commerce si è anche aggiudicato il pacchetto per lo stream di alcune partite della UEFA Champions League che riprenderà a breve.

Impossibile quindi non pensare al futuro della Serie A. Quest'estate infatti saranno assegnati i diritti tv per il prossimo triennio del nostro campionato, e si parla da tempo di una possibile offerta da parte di Amazon, soprattutto dopo che Sky ha perso l'esclusiva per l'online. Sarà Twitch una delle nuove case del nostro campionato?