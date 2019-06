Twitch: arrivano le dirette esclusive per gli abbonati paganti

Twitch ha annunciato Subscriber Stream, un'importante novità che riguarderà gli utenti iscritti alla piattaforma di game streaming più diffusa al mondo. Come suggerisce il nome, il servizio di Amazon intende dare ai proprietari dei canali la possibilità di effettuare dirette visibili solo dagli abbonati paganti.

Non si tratterà certo di una novità destinata ad entusiasmare coloro che non posseggono la sottoscrizione a Twitch, ma i gestori hanno spiegato che si tratta di un modo attraverso cui i creatori contenuti potranno premiare i fan paganti con video dietro le quinte, sessioni di gaming su richiesta ed altro. I non abbonati riceveranno solo una notifica e potranno scegliere di pagare per ottenere accesso completo.

Il sistema sarebbe già in fase beta da qualche giorno con i canali che hanno raggiunto lo stato di "affiliato" o "partner" ed al momento non è noto se e quando vedrà la luce al pubblico.

Probabile che tramite questo modo Amazon voglia spingere ulteriormente le iscrizioni a Prime. Ricordiamo infatti che Twitch Prime è incluso nel programma di abbonamento da 36 Euro all'anno del gigante di Seattle. Lo scorso maggio agli abbonati la piattaforma ha regalato un mese di Crunchyroll Premium.

