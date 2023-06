Twitch, arrivano le Hype Chat: si paga per fissare i messaggi negli stream

Mentre Twitch modifica le policy sui contenuti per adulti, la piattaforma viola svela un altro, importantissimo cambiamento che riguarderà le chat e le conversazioni. Con l'implementazione della feature Hype Chat, infatti, sarà possibile pagare per vedere i propri messaggi fissati in cima alle chat degli streaming.

Hype Chat è stata annunciata con un post sul blog di Twitch, che ci svela che la funzione permetterà agli iscritti ad un canale Twitch di pagare una certa somma, decisa dallo streamer, per vedere i propri messaggi "pinnati" in cima ad una chat. In questo modo, le probabilità che lo streamer legga il messaggio dovrebbero aumentare, mentre alcuni utenti potrebbero usare questo sistema a pagamento per auto-promuoversi negli stream di alcuni creatori di contenuti (benché resta da verificare se tale possibilità rientri nelle facoltà garantite dal servizio).

Per certi versi, la funzione somiglia alle Super Chat di YouTube, implementate per la prima volta nel 2017. Il prezzo di ciascuna Hype Chat (cioè di ogni messaggio "pinnato") sarà scelto dagli streamer tra un minimo di 100 Dollari e un massimo di 500 Dollari. Non è chiaro quanto durerà ciascun "pin", mentre già sappiamo che sarà possibile impostare dei tier di pagamento, per i quali chi pagherà di più avrà messaggi più appariscenti e di richiamo per gli altri utenti.

Nel post di Twitch possiamo leggere che "le Hype Chat dal costo più alto resteranno fissate più a lungo e avranno un numero massimo di caratteri più elevato. Inoltre, queste ultime avranno un design più appariscente". Al momento, la funzione sarà attiva solo per gli utenti Twitch che usano la piattaforma dal browser, mentre arriverà sulle app per iOS e Android solo in futuro.

Per i creatori di contenuti, invece, Twitch offre una divisione 70-30 dei ricavi. Resta tuttavia da verificare come (e se) Twitch riuscirà a rispondere agli utenti che utilizzeranno impropriamente la feature: per il momento, infatti, non ci sono delle linee guida definite in tal senso.