Twitch: è in arrivo sulla piattaforma la nuova funzione Guest Star!

A quanto pare quella della partnership tra Twitch e Xbox non è la sola grande notizia di oggi riguardante la piattaforma di streaming del gruppo Amazon. Pare infatti che molto presto vedremo sbarcare su Twitch Guest Star, una nuova funzione che renderà gli stream simili a dei talk show, aumentando il coinvolgimento degli utenti.

Come alcuni di voi si ricorderanno, tale funzione era stata lanciata in una versione beta limitata all'inizio dell'anno, così da poterne testare l'andamento e l'apprezzamento da parte del pubblico dei vari streamer.



Streamer che, con questo nuovo strumento, potranno coinvolgere altri creator e fan nelle proprie dirette. Per la gioia dei loro seguaci che, talvolta, potrebbero vedersi chiamati in causa dai loro beniamini.

Guest Star, infatti, permetterà a chiunque lo desideri di coinvolgere fino a cinque speaker all'interno della propria diretta, invitandoli direttamente o cliccando il loro nome utente nella finestra della chat. Gli speaker potranno poi essere gestiti su OBS o direttamente su Twitch Studio, ovviamente dopo aver abilitato la funzione dalla propria dashboard.

In questo modo, gli streamer avranno quindi la possibilità di moderare il dibattito dei propri speaker. Essi potranno modificare il livello del volume delle voci, abilitare o disattivare la loro fotocamera e, ovviamente, allontanarli in caso di comportamenti scorretti. Un argomento decisamente molto caldo, al momento, dato che, come riportato in una nostra precedente news, i comportamenti scorretti su Twitch sono aumentati del 500%.

Una rivoluzione in tutto e per tutto, dunque, che ha come obiettivo quello di rendere le dirette più dinamiche e interessanti, rendendole del tutto simili a dei veri e propri talk show.