Twitch ascolta gli utenti e rimuove una funzione relativa ai messaggi in chat

Andando oltre alle novità relative ai contratti milionari degli streamer, è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla popolare piattaforma di livestreaming Twitch. Infatti, quest'ultima sta ora rimuovendo una funzionalità relativa ai messaggi.

Più precisamente, come spiegato anche da The Verge, la possibilità di pagare per fissare quanto scritto in chat è in fase di rimozione. Sembra infatti che la community non abbia apprezzato particolarmente questa feature, originariamente approdata sulla piattaforma a giugno 2023, tanto che si è scelto di mettere la parola fine a questo tipo di operazioni solamente qualche mese dopo.

La funzione verrà rimossa a partire dal 15 novembre 2023, così come si legge anche mediante un apposito riquadro comparso sul portale ufficiale di Twitch. Questo non significa però che non risulti più possibile vedere dei messaggi messi in evidenza nel contesto della chat, visto che comunque permangono alcuni scenari in cui questo può accadere.

A tal proposito, partner e affiliati di Twitch possono comunque lasciare attiva per gli spettatori la possibilità di mettere in evidenza i cosiddetti cheers, ovvero messaggi legati alla valuta virtuale chiamata bit. Per maggiori dettagli, potreste magari voler dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di Twitch che spiegano come risulta possibile "fare il tifo con i bit".