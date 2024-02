Twitch aumenta per la prima volta i prezzi delle sub: per ora niente Italia

In seguito alla recente decisione relativa al valore delle sub Prime di Twitch, arriva un'altra novità non di poco conto per la piattaforma viola. Questa volta vengono coinvolti direttamente gli utenti, visto che a breve in alcuni Paesi il prezzo degli abbonamenti aumenterà.

A tal proposito, come fatto notare anche da Engadget, ma soprattutto come spiegato direttamente mediante il portale ufficiale di Twitch nella giornata del 20 febbraio 2024, i costi delle sub di Livello 1 e degli abbonamenti regalo incrementeranno presto in Australia, Canada e Regno Unito. C'è poi la Turchia, in cui, invece, saliranno i costi di tutti i livelli di sub. Per il momento, dunque, l'Italia non è coinvolta, anche se questo non significa che non possa esserci un'estensione della novità in futuro.

In ogni caso, per farvi un esempio concreto, nel Regno Unito il prezzo per un abbonamento di Livello 1 passerà da 3,99 sterline a 4,99 sterline, procedendo da Web. La novità partirà dal 28 marzo 2024 e Twitch intende modificare anche i prezzi relativi all'applicazione per dispositivi mobili, ma in questo caso i dettagli verranno comunicati in seguito.

Per giustificare quello che di fatto è il primo aumento dei prezzi delle sub nella storia di Twitch, l'azienda ha spiegato: "Gli streamer di Twitch si affidano agli strumenti di monetizzazione per raggiungere i propri obiettivi e per creare le proprie community. Gli abbonamenti sono tra i mezzi più importanti con cui gli spettatori possono supportare i canali che amano.

Il prezzo degli abbonamenti ai canali non è mai aumentato, e nel 2021 in molti Paesi i prezzi sono diminuiti. Quest'anno aggiorneremo i prezzi in diversi Paesi, per permettere ai ricavi degli streamer di stare al passo con l'aumento dei costi e per riflettere le fluttuazioni delle valute locali". Per il resto, continua a tenere banco la questione relativa al fatto che Twitch risulta ancora non redditizia.