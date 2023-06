Su Twitch baciare o leccare un microfono è ora considerato un contenuto sessuale

Nella giornata di ieri Twitch ha annunciato le nuove etichette di classificazione dei contenuti, con l’obiettivo di aiutare gli streamer a trovare nuovi modi per classificare i propri contenuti e proteggere anche i più piccoli che si collegano alla piattaforma.

Nella sezione FAQ sono state incluse delle nuove informazioni sui contenuti che vengono ritenuti a sfondo sessuale e che richiedono un’etichetta ad hoc. A riguardo, la piattaforma spiega che “molte pratiche ASMR sono incentrate sulla consapevolezza e non sono sessuali, ma consideriamo che baciare o leccare un microfono rientri nei temi sessuali”.

Twitch sottolinea comunque che “non modificherà le linee guida della community con questo nuovo aggiornamento”, e gli streamer riceveranno un avviso via mail se applicheranno un’etichetta errata ai loro canali. I gestori fanno anche sapere che “gli streamer non riceveranno sospensioni per non aver etichettato accuratamente i loro stream”: proprio quest’ultimo aspetto è particolarmente interessante e degno di nota in quanto in molti avevano evidenziato preoccupazioni a riguardo.

Secondo Twitch, queste nuove etichette “aiuteranno a proteggere gli spettatori e gli inserzionisti più giovani”. “L’etichettatura dei contenuti è diventata una pratica comune nel settore dei media e dell’intrattenimento, sia dal punto di vista della sicurezza sia perchè permette di fornire informazioni importanti che aiutano gli inserzionisti a indirizzare meglio i contenuti accanto ai loro annunci”.