Twitch banna la streamer Amouranth per la terza volta: i fan la attendono

Dopo il ban per errore di una nota streamer, la piattaforma di Amazon continua a far discutere per via della "chiusura" di alcuni profili molto popolari. Infatti, nelle ultime ore il canale di una star del Web è stata "messo fuorigioco" per la terza volta.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Dexerto e come scritto da StreamerBans su Twitter, la nota streamer Amouranth, che ha un canale con oltre 1,5 milioni di follower, è stata bannata da Twitch. La piattaforma di Amazon non ha divulgato le motivazioni dietro a questa scelta, ma sono in molti a sospettare che sia coinvolto un momento in cui la 26enne ha fatto vedere per errore l'immagine del profilo di un fan in cui si vedevano dei contenuti non permessi su Twitch. La ragazza si è accorta solamente alcuni minuti dopo dell'inconveniente, mettendosi subito in contatto con la piattaforma per cercare di evitare il ban.

Tuttavia, nonostante Kaitlyn "Amouranth" Siragusa abbia dialogato con la piattaforma e cancellato tutti i video e le clip coinvolte, il suo canale è stato comunque bannato il 10 maggio 2020. Non si sa ancora quando la ragazza potrà tornare ad effettuare le sue dirette streaming, ma sono in molti ad attenderla.

La 26enne era già stata bannata altre due volte da Twitch: la prima è avvenuta dopo che la ragazza si è "esposta" un po' troppo davanti alle telecamere, mentre la seconda è arrivato in seguito a una diretta in palestra. Insomma, il dibattito su cosa si può fare e cosa non si può fare sulla piattaforma di Amazon è sempre più acceso.

In ogni caso, stiamo parlando di una streamer che in passato ha fatto parlare di sé per episodi non esattamente dei più adatti a Twitch. Ad esempio, si è recata in un negozio vestita in un certo modo.