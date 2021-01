Twitch batte tutti i record: 17 miliardi di ore di contenuti visti nel 2020

Il 2020 si è rivelato, come ci si poteva aspettare, un anno eccellente per la famosa piattaforma di streaming Twitch. Con miliardi di persone costrette a rimanere chiuse in casa a causa del Coronavirus, il sito ha registrato una crescita senza precedenti: gli ultimi dati parlano infatti di circa 17 miliardi di ore guardate nel corso del 2020.

Il rapporto giunge direttamente da StreamElements e Arsenal.gg, i quali hanno riassunto l’anno appena conclusosi visto con gli occhi di Twitch, brillanti a causa dei risultati raggiunti: la pandemia ha reso il servizio di live streaming ancora più famoso non solo tra i fan dei videogiochi, ma anche per politici, cuochi, celebrità della TV e musicisti come Fedez, i quali si sono decisi a creare un account ufficiale e offrire contenuti diversi dal solito ai loro fan.

Per gli Stati Uniti, uno dei momenti più iconici è sicuramente il giorno in cui la rappresentante Democratica dello stato di New York Alexandria Ocasio-Cortez si è unita a streamer come HasanAbi e Pokimane per giocare ad Among Us, registrando un picco di 435.000 spettatori – il quinto più alto di sempre su Twitch.

E a proposito di Among Us, è proprio questo piccolo gioco per PC e smartphone ad avere riscosso parecchio successo sulla piattaforma assieme a Fall Guys, titoli che hanno reso Twitch ancor più popolare anche per i canali mediatici mainstream. Non sono mancati però anche altri contenuti d’altissima qualità come la copertura delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 da parte di personalità come HasanAbi, il quale ha registrato allo stesso modo numeri particolarmente importanti trattandosi di live sulla politica, raggiungendo anche i 170.000 spettatori.

Ma il boom sarebbe stato registrato anche da YouTube e Facebook, come spiega il CEO di StreamElements Doron Nir: “Twitch, YouTube e Facebook hanno tutti registrato grandi salti nel traffico di spettatori, tra cui Twitch che ha raggiunto 3 traguardi consecutivi da ottobre a dicembre per terminare con un record di 1,7 miliardi di ore guardate in quell'ultimo mese. Per YouTube, ciò significava 10 miliardi di ore di visualizzazione nel 2020; Facebook Gaming ha raggiunto i 3,59 miliardi, un balzo del 166%.” Nel caso di Twitch, la crescita sarebbe invece dell’83% circa con un picco sia a marzo-aprile che a dicembre, in concomitanza delle rispettive ondate di COVID-19.

Scendendo nel dettaglio, la categoria Quattro chiacchere risulta essere in vetta alla Top 10 delle più viste con 1.9 miliardi di ore di visualizzazione, seguita da League of Legends con 1.4 miliardi e Fornite con 904 milioni. I veri picchi però sono stati registrati da Valorant ad aprile con 334 milioni di ore di contenuti guardati dagli utenti e Just Chatting con 229 milioni di ore visualizzate a novembre. Among Us e Fall Guys concludono la Top 5 con rispettivamente 140 milioni di ore a settembre e 106 milioni di ore ad agosto. I 3 streamer migliori del 2020, invece, sono xQcOW, Gaules e summit1g, gli unici ad avere registrato oltre 100 milioni di ore di visualizzazioni nel corso dell’anno.

Intanto la piattaforma di recente ha deciso di bannare Donald Trump disabilitando il suo account ufficiale in seguito alle rivolte al Campidoglio, occasione in cui il vero volto dell’emote PogChamp ha rilasciato dichiarazioni pungenti portando al ban della sua celebre icona, ora sostituita da altri streamer a rotazione ogni 24 ore.