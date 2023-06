Twitch 'blocca' i contenuti sponsorizzati... ma ci ripensa subito dopo

Se la storia del ban di PewDiePie può sembrare curiosa, aspettate di scoprire cos'è successo nelle ultime giornate su Twitch, in particolare dopo l'aggiornamento alle politiche sulle sponsorizzazioni in diretta.

Il giorno 6 giugno 2023, infatti, la piattaforma aveva distribuito delle nuove linee guida che andavano letteralmente a mettere in discussione la sopravvivenza dei contenuti sponsorizzati prodotti dagli streamer in collaborazione coi loro partner, dal momento che venivano di fatto vietate quasi tutte le modalità di promozione finora utilizzate durante le trasmissioni in diretta, tra cui i banner pubblicitari, i cosiddetti "burn in" e gli spot a pieno schermo. Le uniche modalità consentite, dopo l'update, sarebbero dovute essere immagini statiche in sovrimpressione, per una grandezza massima del 3% della dimensione dello schermo e modalità passive, tra cui banner nella pagina personale, prodotti fisici inquadrati dallo streamer in diretta, messaggi promozionali in chat e lo streaming a pieno schermo di giochi sponsorizzati.

Come ha spiegato Theo Browne, CEO di Ping Labs ed ex impiegato di Twitch, ai microfoni di kotaku, "ai migliori 100 streamer di Twitch è appena stato detto che non possono più ottenere l'80% dei loro guadagni" nella maniera in cui lo facevano ormai da anni.

Uno dei nomi di maggior rilievo a sollevare la questione è stato niente meno che Asmongold, il quale subito dopo l'annuncio di Twitch ha minacciato di lasciare la piattaforma.

A poche ore di distanza, un primo passo indietro: "L'aggiornamento odierno alle politiche sui contenuti sponsorizzati era eccessivamente generico. Questo ha generato confusione e frustrazione. Ci scusiamo per questo", proseguendo poi con un lungo thread che vi lasciamo in calce.

Il giorno dopo, poi, il chiarimento definitivo, con la piattaforma che ha chiarito una volta per tutte come "ieri abbiamo rilasciato nuove linee guida per i contenuti sponsorizzati che hanno influito sulla vostra capacità di lavorare coi vostri sponsor per integrare i vostri guadagni dallo streaming. Queste linee guida fanno male a voi e fanno male a Twitch, le rimuoveremo immediatamente".

Insomma, se l'emergenza attualmente è rientrata, la situazione sembra ancora in divenire. Per il momento, ricordiamo che oltre alle polemiche la piattaforma ha pensato anche a nuovi strumenti per i creator e la community, come per esempio il clip editor di Twitch che semplifica il caricamento sui social.