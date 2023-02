Su Twitch un canale sta mostrando episodi di Seinfeld generati dall'IA

Credeteci o no, un'intelligenza artificiale sta mostrando un episodio infinito di Seinfeld su Twitch. Non esistono solo IA che scrivono a mano come gli umani, ma anche IA capaci di scrivere commedie e girare show TV tanto bizzarri quanto impressionanti.

L’esperimento sta avendo corso in queste ore sul canale Twitch watchmeforever ed è completo di versioni rozzamente disegnate di Jerry, Kramer, George ed Elaine: gli ambienti e i personaggi sono tutti riprodotti con pixel art generata tramite machine learning, il doppiaggio robotico viene effettuato sempre dall’intelligenza artificiale e i dialoghi sono scritti da GPT-3. Non mancano pure i suoni tipici delle sitcom degli anni ’80, inseriti pure nei momenti più insensati.

La bellezza di Nothing, Forever (questo il nome dello spettacolo e del progetto) è la continua trasmissione dal 14 dicembre 2022, senza alcuna interruzione. I due creatori dello show, Skyler Hartle e Brian Habersberger, hanno spiegato che tramite apprendimento automatico, algoritmi generativi e servizi cloud riescono a produrre uno show eterno, gestito dunque integralmente dall’IA nei dialoghi, nella regia e nei movimenti dei personaggi.

Più si guarda lo show e più si possono notare anomalie tipiche dell’IA: certe scene sono completamente mute, altre includono conversazioni completamente senza senso: “Il vero impulso per questa idea è stato l’avvio come strano tipo di progetto artistico senza senso e surreale. Poi negli anni lo abbiamo reso com’è ora, grazie al decollo pazzesco di media generativi e IA”, ha dichiarato Hartle.

Egli ha poi aggiunto che Nothing, Forever è in grado di cambiare in base al feedback delle persone ricevuto tramite la chat in streaming di Twitch. Pertanto, il pubblico può essere coinvolto direttamente nella realizzazione di parte dello spettacolo. Considerato che di media ci sono oltre mille persone connesse contemporaneamente, in un futuro questo potrebbe diventare il vero show “del popolo”.