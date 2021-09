Twitch, chi è Ibai Llanos? Lo streamer che ha trasmesso gratis il PSG

Un nome ricorrente nelle classifiche dei canali con più spettatori medi su Twitch è quello dello streamer spagnolo Ibai Llanos (noto anche semplicemente come "ibai"). In molti conoscono quest'ultimo per le sue trasmissioni sportive, ma in pochi sanno che il suo passato è fortemente legato al mondo dei videogiochi.

Ebbene, partendo dal mondo del calcio, Ibai Llanos è sicuramente uno degli streamer che più di tutti sta contribuendo a portare contenuti di questo tipo sulla piattaforma. Per chi non lo sapesse, Twitch sta puntando con decisione al mondo calcistico, anche mediante la trasmissione di partite legate a LaLiga, il principale campionato di calcio spagnolo. Per intenderci, ad aprile 2021 su Twitch è andato in onda il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao. Provate a indovinare a chi era affidata la telecronaca della partita? Esatto, proprio a ibai.

Pensate che quest'ultimo ha di recente messo a segno un altro colpo da 90, trasmettendo il match di debutto di Lionel Messi con il PSG su Twitch. In che modo? Grazie a Kosmos, holding di Gerard Piqué che ha ottenuto i diritti per trasmettere la Ligue 1, il massimo campionato francese. In parole povere, in attesa di raggiungere un accordo con qualche emittente televisiva, Piqué e soci si sono affidati a ibai per trasmettere la partita sulla piattaforma di proprietà di Amazon. Insomma, capite bene che Ibai Llanos rappresenta una figura molto importante per Twitch.

Prima di arrivare a questi traguardi, però, ibai, che dispone di un canale Twitch da oltre 7,8 milioni di follower, è stato un commentatore di eSport. Infatti, fino a gennaio 2021 il 26enne spagnolo faceva il presentatore per G2 Esports, nota organizzazione europea (pensate che G2 Esports dispone persino di una skin su Fall Guys). Insomma, non c'è solo il calcio nella carriera di Ibai Llanos (che infatti continua a effettuare live videoludiche sul suo canale Twitch).

Se volete approfondire la questione, potete consultare l'articolo del New York Times su Ibai Llanos (pubblicato il 15 settembre 2021). Se, invece, volete saperne un po' di più sul massimo campionato spagnolo di calcio, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento sul "dietro le quinte" de LaLiga.