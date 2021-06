Twitch, chi sono le stelle nascenti? Un italiano nella top 50 globale

Dopo aver dato un'occhiata agli streamer più famosi in generale di Twitch Italia, torniamo ad approfondire la piattaforma di Amazon. Infatti, risulta interessante approfondire chi sono le stelle nascenti del noto portale viola.

Prendendo in considerazione i dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i 10 canali che sono cresciuti più in fretta nel corso degli ultimi 7 giorni sono quelli presenti di seguito. La statistica utilizzata per comprendere quali sono le "stelle nascenti" è quella relativa al numero di follower ottenuti nel lasso di tempo coinvolto.

Twitch: le 10 stelle nascenti a fine giugno 2021

Indiefoxx: 1.083.475 nuovi follower ottenuti; Amouranth: 475.637 nuovi follower ottenuti; ibai: 120.263 nuovi follower ottenuti; ElMariana: 119.881 nuovi follower ottenuti; NASA: 105.556 nuovi follower ottenuti; AdinRoss: 100.605 nuovi follower ottenuti; Gotaga: 79.318 nuovi follower ottenuti; HiNas3: 66.946 nuovi follower ottenuti; vinnie: 63.116 nuovi follower ottenuti; Kareykadasha: 62.551 nuovi follower ottenuti.

Insomma, a guidare la classifica ci sono due dei canali più "chiacchierati" dell'ultimo periodo. Infatti, Indiefoxx e Amouranth sono recentemente finite al centro di un "polverone" per via di un nuovo trend ASMR ritenuto "controverso". In ogni caso, i numeri fatti registrare dalle due streamer sono da capogiro: ottenere oltre un milione di nuovi follower in una sola settimana non è certamente da tutti, ma Indiefoxx ci è riuscita.

Per quel che riguarda gli streamer italiani, invece, c'è un connazionale nella top 50 globale delle "stelle nascenti". Infatti, la 45esima posizione della classifica è occupata da andreadel1988, che ha ottenuto 27.409 nuovi follower nel corso degli ultimi 7 giorni.

Insomma, l'Italia si sta "facendo sentire" su Twitch. Ricordiamo infatti che recentemente un altro italiano ha raggiunto la top 25 dei canali con più spettatori medi in generale.