Twitch, chi è lo streamer con più follower in assoluto?

Sono in molti a conoscere bene quali sono i canali con più iscritti su YouTube, vista anche la "battaglia" portata avanti da PewDiepie contro T-Series, ma siete sicuri di sapere quali sono gli streamer di Twitch con più follower? Risulta interessante approfondire la questione.

Ebbene, stando ai dati provenienti da tool esterni alla nota piattaforma di proprietà di Amazon, a inizio 2021 la "classifica" dei canali con più follower su Twitch è quella presente di seguito.

Twitch: i 10 canali con più follower a inizio 2021

Ninja: 16.618.965 follower; Tfue: 10.187.457 follower; shroud: 9.043.557 follower; Rubius: 8.881.223 follower; auronplay: 8.260.545 follower; pokimane: 7.646.087 follower; Myth: 7.210.401 follower; TheGrefg: 7.195.716 follower; TimTheTatman: 6.502.181 follower; summit1g: 5.886.930 follower.

Insomma, i 10 streamer con più follower al mondo sono tutti "stranieri" (ma ben conosciuti anche dal pubblico nostrano). Il primo posto di Ninja risulta essenzialmente "scontato", vista l'enorme popolarità raggiunta dal Content Creator. Per chi non lo sapesse, Ninja è tornato a effettuare le sue dirette streaming su Twitch da un po' di tempo, in seguito alla partnership milionaria stretta con Microsoft per la "defunta" piattaforma Mixer. Per il resto, non sorprendono più di tanto neanche il secondo posto di Tfue e il terzo di shroud, altri due streamer particolarmente popolari.

In ogni caso, ricordiamo che recentemente su queste pagine abbiano analizzato anche i canali italiani con più follower su Twitch. Il nostro Paese è "guidato" da POW3Rtv, che dispone di 1.524.601 follower. Nella "classifica generale", si trova al 113esimo posto.

Ricordiamo che le statistiche sono sempre interessanti, ma ovviamente non è il numero di follower, spettatori medi o simili a decretare la qualità di un canale. Infatti, Twitch pullula di streamer validi.