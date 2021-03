Twitch, CodeMiko: la streamer dalle sembianze di un personaggio di un gioco

Twitch, la popolare piattaforma di proprietà di Amazon, è in costante crescita e probabilmente c'è ancora del potenziale inespresso insito nella tecnologia. Aprire tecnicamente a tutti la possibilità di effettuare streaming consente di dare vita a miriadi di format inediti, che infatti stanno popolando il portale viola.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Kotaku, nell'ultimo periodo si è affacciata sulla piattaforma una streamer che utilizza una tecnica particolarmente interessante. Ci riferiamo a CodeMiko, che sta salendo agli onori delle cronache per via del suo assumere le sembianze di personaggi che rientrano nel mondo dei videogiochi. In parole povere, la streamer spesso non si presenta in carne e ossa, bensì in modelli 3D originali o in ogni caso ispirati a questo mondo.

Questo significa che essenzialmente è possibile vedere una normale live streaming, in cui però tutto ciò che è presente a schermo è realizzato in via digitale. Per tracciare i movimenti della streamer, viene utilizzata una tuta legata al motion capture, ovvero una tecnica particolarmente diffusa per quel che concerne i videogiochi.

In queste vesti, CodeMiko si è ritagliata un buon spazio su Twitch, riuscendo tra l'altro a intervistare varie personalità famose sulla piattaforma di proprietà di Amazon. In questa sede non entreremo nel dettaglio delle vicende e controversie legate al canale, ma quel che risulta interessante è l'idea alla base, che ovviamente richiede anche determinate competenze per essere messa in atto a dovere.

Per il resto, dovete sapere che il suo canale ha rapidamente raggiunto il traguardo dei 500.000 follower su Twitch.