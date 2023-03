Twitch, il cofondatore abbandona il ruolo di CEO: rivoluzione ai piani alti

In seguito a un 2022 non entusiasmante per Twitch, arriva ora un'altra questione non di poco conto. Infatti, c'è un cambio in termini di CEO.

Come riportato anche da Engadget e New York Times, nonché come ufficializzato direttamente mediante Twitter, Emmett Shear, che tra l'altro rappresenta anche il cofondatore della popolare piattaforma viola, sta lasciando il ruolo di amministratore delegato. Si tratta di una figura storica per il portale che oggi ospita miriadi di dirette streaming.

Shear lascia infatti Twitch dopo 16 anni, dunque si tratta di una delle persone che ha visto la piattaforma crescere sin dall'inizio, contribuendo in modo importante al renderla il servizio di successo che conosciamo al giorno d'oggi. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Shear ha lavorato al progetto Twitch sin da quando quest'ultimo si chiamava Justin.tv.

La notizia dell'abbandono di Shear arriva non troppo tempo dopo il cambio ai vertici di YouTube, quindi sembra trattarsi di un periodo di novità in generale per le grandi piattaforme del Web. Nel caso di Twitch, le motivazioni messe in luce dal cofondatore sono relative al suo voler essere maggiormente presente come padre, dunque si fa riferimento a questioni personali. Da notare come anche in quel di YouTube si sia fatto riferimento alla questione famiglia, a cui gli ormai ex CEO delle rispettive piattaforme vogliono prestare maggiore tempo.

Ora il ruolo di CEO di Twitch verrà ricoperto con effetto immediato da Dan Clancy. Quest'ultimo lavora sulla piattaforma viola dal 2019, quando fu assunto come VP of creator and community experience. Per il resto, se volete approfondire ulteriormente la questione, potete farlo mediante il blog ufficiale di Twitch.