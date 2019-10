Twitch consentirà di guardare film con il proprio streamer preferito tramite Prime Video

Una delle funzionalità più richieste dagli streamer di tutto il mondo è quella di poter guardare e commentare in tempo reale dei film con i propri utenti. Attualmente questo non è possibile per via degli ovvi problemi di copyright, ma Twitch si sta muovendo in tal senso e ha annunciato che presto sarà possibile vedere film in compagnia.

In particolare, stando a quanto riportato anche da The Verge e scritto dallo streamer Travis Shreffler su Twitter, la piattaforma di proprietà di Amazon ha inviato delle e-mail di invito ai primi Content Creator americani. "Puoi guardare una selezione di film e programmi TV sul tuo canale con tutti i tuoi spettatori che hanno Prime, inclusa la nuova stagione di Jack Ryan, Mission: Impossible - Fallout e Pokémon", si legge nel messaggio di posta elettronica inviato da Twitch. Un portavoce della piattaforma ha confermato ai microfoni di The Verge che è stata avviata una fase di test della funzionalità con alcuni streamer selezionati.

A quanto pare, come potete vedere nell'immagine qui sotto, la funzionalità, chiamata "Watch Parties", sarà disponibile solamente negli Stati Uniti d'America al momento del lancio. Non abbiamo quindi ulteriori informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia, ma sicuramente è positivo il fatto che Twitch stia già testando una funzionalità del genere.

D'altronde, in USA sta iniziando a prendere piede Caffeine, un servizio che permette di vedere live streaming e film in compagnia. Pensate che 21st Century Fox ha già investito 100 milioni di dollari nel progetto (nonostante quest'ultimo sia ancora in Beta), quindi stiamo parlando di un possibile competitor non di poco conto.