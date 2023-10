Twitch consentirà agli streamer di trasmettere simultaneamente su qualsiasi piattaforma

Importante cambiamento per Twitch. La piattaforma di game streaming targata Amazon infatti consentirà ai suoi creator di effettuare dirette simultanee su qualsiasi altro servizio di live streaming. La notizia è stata comunicata nel corso del TwitchCon in corso.

In precedenza gli streamer potevano trasmettere in simulcast su piattaforme mobili come TikTok ed Instagram, ma dalla giornata di ieri è stata ampliata in maniera significativa la platea dei servizi in cui gli streamer possono trasmettere in contemporanea. La decisione arriva dopo che negli ultimi tempi alcuni dei principali creator Twitch, tra cui xQc, Amouranth e Nickmercs hanno iniziato a trasmettere anche su altri piattaforme, tra cui il concorrente Kick.

La nuova politica di streaming in simulcast prevede alcune linee guida precise. Gli streamer infatti dovranno assicurarsi che la qualità delle loro dirette non sia inferiore a quella proposta su altre piattaforme, e non devono in alcun modo condividere link alle loro community Twitch sugli altri servizi. Viene data la possibilità di condividere collegamenti a siti web di terzeparti nelle pagine d’informazioni dei canali. Vietato anche l’utilizzo di servizi di terze parti per unire la chat o altro. Prossimamente, Twitch aggiungerà uno strumento in modo che gli streamer possano indicare che stanno trasmettendo in simulcast.

La notizia arriva a pochi giorni dall’arrivo delle Stories personalizzabili su Twitch, con foto, clip, emote e sfondi.