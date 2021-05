Twitch, crescita esplosiva: 22 milioni di installazioni nel Q1 2021: +62% su base annua

Dopo il 2020 record, l'adozione e popolarità di Twitch sembra essere in crescita anche ad inizio 2021. A certificarlo gli ultimi dati di Sensor Twoer Store intelligence, secondo cui nel primo trimestre dell'anno l'applicazione ha raggiunto quota 22 milioni di installazioni, con un incremento del 62% rispetto al Q1 2020.

In generale, le installazioni dell'app mobile di Twitch sono aumentate dal marzo dello scorso anno, complici anche le restrizioni imposte dai governi nazionali per contenere la diffusione del Coronavirus. L'applicazione ha chiuso il 2020 con 80,6 milioni di installazioni, in aumento del 134% rispetto ai 34,5 milioni del 2019.

Come mostrato nel rapporto di Sensortower, gli Stati Uniti continuano ad essere il mercato più importante: le installazioni sono cresciute del 91% nel 2020 per raggiungere quota 17,6 milioni. Al secondo posto invece si piazza il Brasile, con 9,3 milioni di iscritti, seguito dal Messico (4,5 milioni), Argentina (3,3 milioni) e Regno Unito (3,1 milioni).

In crescita anche gli utenti attivi mensilmente: a marzo 2021 è stato registrato un incremento del 69% rispetto allo scorso anno.

Secondo SensorTower, questi dati dimostrano come il Covid-19 abbia guidato un radicale cambio delle abitudini per gli utenti, che potrebbero mantenerle anche nei prossimi mesi.

Secondo le ultime notizie, intanto, Twitch trasmetterà anche le Olimpiadi di Tokyo.