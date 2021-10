Twitch, data leak colpa di una modifica di configurazione al server

Il mastondotico data leak di Twitch, che ha portato alla pubblicazione di un archivio da 125 gigabyte contenente una marea di informazioni sensibili della piattaforma, si è verificato a causa di un "errore in una modifica della configurazione del server".

Ad affermarlo la stessa piattaforma di Amazon, in un post in cui ha spiegato che le credenziali di pagamento degli utenti Twitch sono al sicuro.

Nella nota, i gestori hanno spiegato che tale errore ha portato "all'accesso da parte di una persona terza" alle informazioni che poi, come vi abbiamo raccontato sono finite in rete. I team di ingegneri comunque sono al lavoro anche in queste ore "con urgenza" per fare lumi sull'attacco.

Twitch ha anche provveduto a ripristinare tutte le chiavi di streaming in forma cautelativa. Nello stesso post ha spiegato che "gli utenti di Twitch Studio, Streamlabs, Xbox, PlayStation e Twitch Mobile App non dovrebbero aver bisogno di fare nulla affinché la nuova chiave funzioni", e lo stesso a quanto pare riguarderà anche gli utenti OBS che hanno collegato il proprio account Twitch.

Nel leak sono presenti anche i guadagni di streamer famosi a livello mondiale: alcuni di questi hanno confermato che le cifre sono esatte.

Il nostro consiglio è comunque di cambiare la password di Twitch ed attivare l'autenticazione a due fattori.