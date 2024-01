Twitch ha deciso: le sub Amazon Prime pagheranno meno per gli streamer

Non sono passati poi così tanti giorni dall'ammissione del CEO di Twitch in merito al fatto che, a nove anni dall'acquisizione da parte di Amazon, l'azienda non è redditizia. L'annuncio era arrivato in seguito al licenziamento del 35% del personale, ma ora c'è una scelta che va oltre: le sub tramite Amazon Prime pagheranno meno per gli streamer.

È lo stesso CEO Dan Clancy a metterlo nero su bianco in un post pubblicato sul blog ufficiale di Twitch nella giornata del 24 gennaio 2024. In quest'ultimo, infatti, vengono delineate importanti modifiche al modo in cui i Content Creator vengono retribuiti per le dirette che effettuano sulla nota piattaforma viola.

Quella che sta attirando maggiormente l'attenzione, come già accennato, è relativa alla monetizzazione derivante dalle sottoscrizioni legate agli abbonamenti Prime, che per molti streamer compongono di fatto una buona percentuale degli introiti. A partire dal 3 giugno 2024, i Content Creator italiani guadagneranno 1,55 dollari per sub Prime, come indicato nella nuova tabella delle cifre fisse di Twitch.

Per intenderci, come fatto notare anche da The Verge, in precedenza una media di guadagno estera poteva essere di 2,50 dollari (ma si tratta di una stima). Va detto che per gli Stati Uniti d'America la nuova cifra fissa prevista è invece di 2,25 dollari (e infatti si fa riferimento a una "leggera riduzione" per questo motivo). In ogni caso, di fatto da giugno 2024 gli abbonamenti Prime avranno un valore inferiore.

Al netto del passaggio a una tariffa fissa legata ai singoli Paesi per gli abbonamenti Prime Gaming, il CEO di Twitch ha però annunciato altre due novità. La prima riguarda l'espansione del programma per partner Plus, che consentirà agli streamer che manterranno almeno 100 punti Plus per tre mesi consecutivi di ottenere ricavi 60/40. Inoltre, per il 70/30 la soglia di punti Plus necessari viene ridotta da 350 a 300 e l'idoneità viene estesa anche agli affiliati (oltre che ai partner).

In ogni caso, il nuovo sistema prevede che una sub di Tier 1 valga 1 punto Plus, quella di Tier 2 valga 2 punti Plus e quella di Tier 3 valga 6 punti Plus. Infine, un'altra modifica riguarda l'eliminazione della soglia di 100.000 dollari per il 70/30. In parole povere, la piattaforma ha annunciato altre novità oltre alla questione del valore degli abbonamenti Prime Gaming, anche se, come ben potete immaginare, è quest'ultima ad attirare maggiormente l'attenzione del Web.

"Le modifiche annunciate oggi sono pensate per creare una struttura di quota dei ricavi trasparente, capace di garantire una capacità di previsione alle carriere degli streamer", conclude il CEO di Twitch Dan Clancy nel suo post.