Twitch down oggi 3 Gennaio 2023: la piattaforma di streaming non funziona in Italia

Problemi per Twitch oggi 3 Gennaio 2023. Da qualche minuto infatti si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con l'accesso alla piattaforma di streaming più popolare del web.

Anche sulla pagina DownDetector di Twitch sono cresciute a dismisura le segnalazioni subito dopo le 19, e gli utenti riportano problemi sia dalla versione web e che dalle app per smartphone, tablet e smart TV.

Al momento non è chiara la natura del disservizio e da parte dei gestori non sono giunti commenti in merito.



Su Twitter l'hashtag #TwitchDown è rapidamente finito tra i trend tweet, con segnalazioni che giungono da tutto il mondo, sintomo di come il problema non sia localizzato solo al nostro paese ma sia globale. Proprio la portata di questo disservizio lascia intuire che una risoluzione potrebbe arrivare a stretto giro di orologio.

Come sempre in casi come questi, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi: provvederemo ad aggiornare la notizia nel minor tempo possibile.



Proprio di recente su queste pagine abbiamo pubblicato tutti i record raggiunti da Twitch in poco più di dieci anni dall'apertura ufficiale. L'applicazione è rapidamente diventata un fenomeno mondiale che va ben oltre lo streaming di gameplay, in quanto sempre più utilizzata dagli streamer di tutto il globo e di tutti i settori.

Notizia in aggiornamento