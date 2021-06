Twitch down oggi 8 Giugno: problemi anche con Reddit ed altri servizi in Europa - Aggiornata

Giornata di grossi disservizi a livello mondiale. Da qualche minuto infatti molti utenti stanno lamentando problemi con svariati servizi web, tra cui figura anche Twitch a cui è impossibile accedere per seguire le live o sfogliare i canali.

Se ci si prova a collegare alla homepage della piattaforma di streaming di Amazon, infatti, viene mostrata una generica pagina bianca con l'errore "connection failure". Lo stesso sta avvenendo anche su Reddit e StackOverflow e secondo quanto riportato da DownDetector, tali problemi sarebbero legati ad un'interruzione diffusa di Fastly, a cui si appoggiano anche siti web come The Verge che sono irraggiungibili.

Nella pagina Status di Fastly i gestori hanno riconosciuto il problema ed hanno affermato che sarebbe collegato ai servizi CDN. Sono comunque in corso le indagini del caso per fare lumi sulla vicenda, ma la lista dei data center che stanno riscontrando interruzioni si va via via moltiplicando ed interessa anche l'Europa con Amsterdam, Dublino, Francoforte e Londra che si sono colorati di rosso. Nessuna informazione da Milano, ma anche alcuni siti web del nostro paese non sono raggiungibili.



Come sempre, aggiorneremo la notizia non appena saranno disponibili nuove informazioni e vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per consentirci di pubblicare ulteriori dettagli.



Aggiornamento 12:40 - I disservizi sembrano essersi espansi a livello mondiale ed ora si parla di una "Global CDN Disruption" che riguarda tutto il mondo. I tecnici stanno continuando ad indagare sulla questione. Almeno al momento, non sono giunte voci in merito ad un possibile attacco hacker.



Aggiornamento 12:51 - Fastly tramite la pagina Service Status ha spiegato che "il problema è stato identificato ed è in corso l'implementazione di un fix".



Aggiornamento 13:13 - Fastly ha annunciato che il problema è stato risolto.