Twitch e Duolingo insieme per l'apprendimento di nuove lingue

La piattaforma per l’apprendimento delle lingue Duolingo ha annunciato una partnership con Twitch per l’implementazione di un programma che sarà chiamato “Duolingo Verified Streamer”.

La società ha scelto 12 streamer “variety” che trasmettono contenuti che vanno dalla cucina ai videogames, con cui collaborare. L’idea alla base è che esercitarsi con uno streamer possa facilitare l’apprendimento della lingua: benché non ci sia un vero e proprio dialogo, secondo Duolingo l’immersione nel contesto è la vera chiave per l’apprendimento.

Ogni streamer selezionato fa parte del programma “Global Ambassador”, una rete mondiale di volontari che aiuta Duolingo nella creazione di eventi, di corsi e in generale a portare avanti la propria “mission”.

La partnership inizierà con le lingue più diffuse sulla piattaforma e includono l’inglese, lo spagnolo, il francese, l’italiano, il portoghese, il tedesco, il cinese, il giapponese e l’arabo. Duolingo promette di aggiungere altri idiomi all’elenco nel futuro prossimo.

L’idea sembra buona e Twitch potrebbe rivelarsi un ottimo strumento per apprendere nuove lingue divertendosi. Non ci resta che provare il programma per capire la reale utilità di tale iniziativa.