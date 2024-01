Twitch, c'è l'amara conferma del CEO: l'azienda non è redditizia

In seguito al licenziamento del 35% del personale di Twitch, sono iniziati a emergere sul Web report relativi al fatto che, dopo nove anni dall'acquisizione da parte di Amazon, l'azienda non è ancora redditizia. Ebbene, a qualche ora dall'emergere della notizia, alla fine il CEO di Twitch ha confermato la situazione.

Come fatto notare anche da The Verge nella giornata del 12 gennaio 2024, infatti, di recente Dan Clancy ha effettuato una diretta streaming, ovviamente su Twitch, in cui ha affrontato la questione. Rispondendo ad alcune domande, il CEO della piattaforma di livestreaming ha dunque spiegato che per ora non c'è l'intenzione di "mettere mano" agli abbonamenti.

Questo nonostante il recente licenziamento di 500 dipendenti. In ogni caso, la frase che ha attirato maggiormente l'attenzione nel corso della diretta streaming è quella in cui Clancy spiega: "Sarò sincero, non siamo redditizi". Per il resto, durante la live, dalla durata di poco più di un'ora, il CEO di Twitch ha spiegato qual è la direzione prevista per la piattaforma sul lungo termine.

Insomma, alla fine è arrivata una conferma ufficiale della situazione, non propriamente rosea, in casa Twitch. Questo non significa che la piattaforma stia cambiando rotta per quel che riguarda i pagamenti dei Content Creator, ma di certo il fatto che l'azienda abbia pagato, solamente nel 2023, oltre un miliardo di dollari a questi ultimi non passa inosservato.