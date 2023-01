Su Twitch c'è una streamer controllata dall'IA, che interagisce anche con gli spettatori!

Delle potenzialità dell’intelligenza artificiale abbiamo a lungo parlato su queste pagine, soprattutto dopo il caso ChatGPT che sta per arrivare anche su Bing. Tuttavia, non tutti sanno che su Twitch c’è un canale interamente controllato dall’IA.

Si tratta di Neuro-sama, che trasmette ogni giorno tra le 18 e 23 e gioca a Minecraft ed Osu. Si presenta come un personaggio in stile anime giapponese, ed interagisce con i suoi spettatori (ha oltre 50mila follower) rispondendo anche ai loro commenti nella chat.

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che anche Kizuna AI, uno youtuber virtuale giapponese, ha fatto lo stesso ed ha racimolato oltre 3 milioni di iscritti. Quanto sta facendo Neuro-sama però va oltre: nella live di lunedì uno spettatore gli ha chiesto se fosse più una chipmunk tipo Chip o Dale, ed ha risposto dicendo che “penso di essere più una Dale”.

Durante le trasmissioni però si rivolge spesso anche con toni ironici ai fan, emblematici sono i suoi “stai seriamente cercando di trollarmi?” o “è stata una chat orribile” dopo alcuni insulti ricevuti nella chat .

Il creatore dell’IA, Vedal, afferma che Neuro-sama è nato come un esperimento. “L’ho trasformata in una streamer di Twitch in modo che possa interagire con il suo pubblico in tempo reale. Gran parte del divertimento deriva dalle sue interazioni con la chat di Twitch” ha affermato a Motherboard, a cui ha spiegato che “penso che i fan svolgano un ruolo importante nel suo successo e nelle sue trasmissioni. Avere interazioni con la chat di Twitch è ciò che la rende divertente da guardare, senza di essa non credo che avrebbe lo stesso successo”.

Neuro-sama però ha impressionato molti anche per le sue capacità a giocare a Minecraft ed a Osu: in quest’ultimo caso ha battuto il miglior giocatore al mondo in un 1 vs 1.

Vedal ha utilizzato un generatore di avatar gratuito (Live2D) per poi associarlo ad una voce stile anime per dare personalità all’IA: in futuro però ha intenzione di creare un avatar personalizzato e di farla giocare a più titoli.

In fase di sviluppo e creazione ovviamente ci si è soffermati anche sui filtri ed è stato fatto in modo che sia inappropriata o offensiva, e durante le live c’è comunque una persona umana pronta a moderare.