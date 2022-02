Twitch 'fa pace' con l'industria discografica: c'è l'accordo per la musica indipendente

Il successo ottenuto da Twitch, specialmente negli ultimi anni, è clamoroso. Questo ha però comportato svariate "problematiche" alla piattaforma, ad esempio quella relativa al copyright delle canzoni usate dagli streamer all'interno delle live. Per questo motivo, Twitch ha messo a segno un'altra mossa in ambito musicale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, la popolare piattaforma di livestreaming, creata nel 2011 da Justin Kan ed Emmett Shear come "spin-off" della precedente Justin.tv, ha stretto un accordo con Merlin, realtà indipendente del mondo musicale. Quest'ultimo rientra chiaramente nei sempre maggiori sforzi di Twitch, che ora è di proprietà di Amazon, per entrare in sintonia con le case discografiche.

Ricordiamo infatti che in passato ci sono stati svariati grattacapi legati al copyright musicale su Twitch, quindi negli ultimi anni la piattaforma sta cercando di portare dalla sua parte sempre più società relative al settore della musica. In questo contesto, gli artisti di Merlin potranno ora sfruttare al meglio Twitch e portare parecchi nuovi brani musicali sulla piattaforma.

Si tratta insomma di un accordo che mira a fornire benefici a entrambe le parti. Per chi non lo sapesse, Merlin rappresenta decine di migliaia di etichette indipendenti provenienti da tutto il globo, tra cui Anjunabeats, MNRK Music Group, Epitaph Records, Secret City e Sub Pop. Insomma, Twitch sta cercando di "fare pace" con le realtà del mondo musicale, dopo le "diatribe" passate relative al copyright. L'accordo con Merlin è solamente l'ultima delle mosse della piattaforma di proprietà di Amazon in tal senso.