Twitch inizia a interrompere la visione agli utenti che utilizzano adblocker?

I tool per bloccare le pubblicità, i cosiddetti adblocker, sono un problema non di poco conto per il mondo del Web che si sostenta mediante gli ads. Infatti, gli utenti che bloccano le pubblicità tramite queste estensioni non fanno guadagnare nulla a chi realizza un contenuto, creando dei "grattacapi" economici a siti Web e Content Creator.

Per questi ultimi, non ricevere soldi dalle pubblicità può significare dover smettere di offrire un servizio. Un vero peccato, considerando che gli utenti potrebbero semplicemente sorbirsi qualche sporadica pubblicità per poter prendere visione come si deve dei contenuti. In particolare, su Twitch gli ads non sono poi molti e abbonandosi, anche "gratuitamente" tramite Prime, a un canale, la pubblicità durante la visione dei contenuti di quest'ultimo sparisce. Gli ads sono inoltre ormai particolarmente contenuti nella maggior parte dei siti Web "usuali", complici anche le sempre più stringenti regole dettate da Google. Insomma, è chiaro che usufruire di un contenuto utilizzando adblocker sia una pratica controversa, specialmente nel mondo del Web odierno.

Arrivando alla notizia odierna, stando anche a quanto riportato da The Verge, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon sta mostrando un messaggio che interrompe la visione ogni 10/20 minuti a coloro che utilizzano un popolare tool per bloccare la pubblicità. Il messaggio sembra comparire al posto dei classici ads. A quanto pare, stando a un portavoce di Twitch contattato da The Verge, questo sarebbe dovuto al fatto che questa popolare estensione è in grado di manipolare il codice del portale, che è un'operazione non consentita. Alcuni utenti stanno vedendo questo messaggio come una sorta di "prima mossa" contro coloro che utilizzano gli adblocker, ma per il momento la piattaforma non si è espressa in modo netto in tal senso.