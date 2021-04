Twitch Italia, quali sono i 10 canali con più follower a inizio 2021?

Dopo aver analizzato la questione dei bot per gli spettatori, torniamo a dare un'occhiata a quanto sta accadendo nel mondo di Twitch Italia. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo su una statistica interessante, ovvero quella relativa ai follower.

Ebbene, stando a dati forniti da tool esterni, i canali di Twitch Italia con più follower in questo inizio 2021 sono quelli presenti di seguito.

Twitch Italia: i 10 canali con più follower a inizio 2021

POW3Rtv: 1.500.805 follower; ilMasseo: 1.247.149 follower; ZanoXVII: 1.081.165 follower; TheRealMarzaa: 755.546 follower; Homyatol: 721.054 follower; MatteoHS: 661.768 follower; Tumblurr: 648.874 follower; JustGaBBo: 642.395 follower; Xiuder_: 578.130 follower; Rekinss: 542.187 follower.

Ricordiamo che, per diventare follower di un canale Twitch, basta semplicemente premere sull'icona del cuore, presente all'interno del player relativo a una qualsiasi diretta. Questo significa che i dati non hanno nulla a che fare con le sottoscrizioni eseguite tramite Amazon Prime e simili.

Si tratta in ogni caso di una statistica che consente di comprendere quali sono i canali che stanno attirando maggiormente l'interesse delle persone, anche se ovviamente questi dati non bastano a "fotografare" come si deve il successo degli streamer, in quanto vanno presi in considerazione anche spettatori medi e altro.

Inoltre, ricordiamo che, per quanto i numeri risultino sempre interessanti, chiaramente ci sono molti altri Content Creator validi che popolano la piattaforma, quindi può risultare interessante anche utilizzare la sezione "Discover" e non basarsi solamente sui contenuti più popolari.