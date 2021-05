Twitch Italia, quali sono stati i 10 canali più visti nel 2020?

Dopo aver fatto "un salto nel passato", è giunto il momento di tornare al presente di Twitch, o meglio ai dati relativi allo scorso anno, prendendo in considerazione le statistiche relative ai canali più visti.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, stando ai dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i canali italiani con il maggior "watch time" nel corso del 2020 sono quelli presenti di seguito.

I 10 canali più visti di Twitch Italia nel 2020

ZanoXVII: 15.986.297 ore; POW3Rtv: 13.170.025 ore; Tumblurr: 10.390.775 ore; Homyatol: 9.484.131 ore; DarioMocciaTwitch: 7.224.670 ore; ilMasseo: 5.869.446 ore; MatteoHS: 5.120.259 ore; NeZaK_: 4.719.957 ore; Everyeyeit: 4.581.359 ore; velox: 4.001.829 ore.

Insomma, gli utenti italiani hanno utilizzato molto Twitch nel corso del 2020, indubbiamente anche per via della pandemia, che ha costretto a casa molte persone. Pensate che in totale Twitch ha fatto registrare 17 miliardi di ore guardate nel 2020. Numeri da capogiro.

In ogni caso, in Italia il canale più visto è stato quello di ZanoXVII, che tra l'altro detiene anche il record attuale in termini di picco di spettatori. A seguire c'è invece POW3Rtv, li canale con più follower in assoluto in Italia. Ci pensa poi Tumblurr a concludere il podio.

Per il resto, anche se le statistiche sono sempre particolarmente interessanti, ricordiamo che non sono i numeri a decretare la qualità di un canale. Su Twitch ci sono infatti molti altri streamer validi.