Twitch Italia, quali sono le 10 categorie più viste a inizio 2021?

Dopo aver dato un'occhiata alla statistica relativa ai canali più visti, torniamo ad approfondire su queste pagine il mondo di Twitch Italia. Questa volta, ci concentriamo sulle 10 categorie di contenuti più popolari.

Ebbene, stando ai dati provenienti da tool esterni alla piattaforma di Amazon, le 10 tipologie di contenuti più viste su Twitch Italia nel corso degli ultimi 90 giorni, ovvero nei primi mesi del 2021, sono quelle di seguito.

Twitch Italia, le 10 tipologie di contenuti più viste a inizio 2021

Quattro chiacchiere: 31.107.170 ore viste; Grand Theft Auto V (GTA 5): 18.511.137 ore viste; Call of Duty: Warzone: 14.371.114 ore viste; Fortnite: 14.358.315 ore viste; FIFA 21: 14.104.857 ore viste; Minecraft: 8.846.222 ore viste; League of Legends: 5.684.485 ore viste; Rocket League: 2.731.193 ore viste; Sport: 2.693.138 ore viste; Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 2.210.004 ore viste.

Insomma, i connazionali hanno guardato perlopiù contenuti "Just chatting" nel corso di questi primi mesi del 2021. Tra l'altro, questa tipologia di contenuti ha "staccato" di molto qualsiasi singolo gioco. A tal proposito, i titoli più popolari si sono rivelati GTA, COD Warzone e Fortnite: non ci sono dunque particolari sorprese nella classifica.

Per il resto, si fa notare, in nona posizione, la categoria "Sport", in cui in genere sono presenti discussioni sportive, magari effettuate anche da noti ex calciatori. In parole povere, non ci sono più solamente videogiochi su Twitch, anzi: la piattaforma di Amazon si sta espandendo sempre di più.