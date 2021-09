Twitch Italia, i 5 canali con più spettatori medi a settembre 2021: c'è Yotobi

Settembre è indicato da molti come il mese della "ripartenza". Risulta dunque interessante dare un'occhiata alle statistiche di Twitch Italia relative ai primi giorni in cui le persone iniziano a "mettersi alle spalle" il rilassato clima estivo, anche per comprendere quali sono i canali che stanno resistendo al meglio al "rientro".

Ebbene, basandosi su dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i 5 canali italiani di Twitch che hanno raggiunto il maggior numero di spettatori medi nel corso degli ultimi 3 giorni, dunque a inizio settembre 2021, sono quelli di seguito.

Twitch Italia: i 5 canali con più spettatori medi a inizio settembre 2021

LyonWGFLive: 41.039 spettatori medi; DarioMocciaTwitch: 9.498 spettatori medi; ZanoXVII: 5.076 spettatori medi; Homyatol: 4.567 spettatori medi; Yotobi: 3.758 spettatori medi.

Insomma, i primi giorni di settembre 2021 sono molto interessanti da analizzare, anche per via della contrapposizione tra streamer che bazzicano su Twitch da relativamente poco tempo e altri che invece sono presenti sulla piattaforma da parecchi anni.

Per intenderci, Yotobi dispone di un canale registrato il 17 settembre 2010 ed effettua dirette su Twitch da almeno cinque anni (ad esempio, secondo i tool, ad agosto 2015 realizzava già live dedicate a titoli come H1Z1 e Rocket League). Inoltre, Yotobi rappresenta secondo molti una delle figure chiave dell'inizio di Twitch Italia (in genere si ritiene che il 2016 sia stato "l'anno di partenza").

Insomma, a circa 11 anni dalla registrazione del suo canale, Yotobi è ancora uno degli streamer italiani più seguiti su Twitch in termini di spettatori medi.