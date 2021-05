Twitch Italia, quali sono i 50 canali con più spettatori a maggio 2021?

Non siamo più nel 2016, quando i canali italiani di Twitch non raggiungevano i 3000 spettatori. Infatti, esattamente cinque anni dopo, il numero di streamer è molto più elevato, così come lo sono i picchi di spettatori fatti registrare dai vari canali.

In particolare, stando ai dati relativi agli ultimi 30 giorni forniti da tool esterni a Twitch, i canali con più spettatori in Italia a maggio 2021 sulla piattaforma di proprietà di Amazon sono quelli presenti di seguito. La statistica su cui è basata la "classifica" è il picco di spettatori.

Twitch Italia, i canali con il più alto picco di spettatori a maggio 2021

LyonWGFLive: 64.186 spettatori; WorldofWarships: 42.729 spettatori; grenbaud: 42.513 spettatori; ChristianVieriOfficial: 36.821 spettatori; ZanoXVII: 36.524 spettatori; POW3Rtv: 28.815 spettatori; Tumblurr: 27.746 spettatori; Homyatol: 23.472 spettatori; zedef (Fedez): 22.993 spettatori; federic: 22.919 spettatori; DarioMocciaTwitch: 20.186 spettatori; ItsLomba: 19.857 spettatori; Moonryde: 18.247 spettatori; eaitalia: 15.803 spettatori; pizfn: 14.818 spettatori; Canale_Zero: 14.432 spettatori; Cerbero_Podcast: 14.143 spettatori; FiusGamer: 14.139 spettatori; Efesto96: 14.051 spettatori; ACMilan: 13.373 spettatori; AyarBaffo: 12.139 spettatori; SpaceValley: 11.881 spettatori; Paoloidolo: 11.544 spettatori; ilMasseo: 11.302 spettatori; PG_Esports: 10.862 spettatori; Rainbow6IT: 10.778 spettatori; Xiuder_: 10.519 spettatori; Enkk: 9641 spettatori; chesscomIT: 9370 spettatori; savyultras90: 9168 spettatori; AdrianFartade: 8941 spettatori; velox: 8201 spettatori; juventus: 7948 spettatori; panetty: 7748 spettatori; JustGaBBo: 7689 spettatori; Rekinss: 7683 spettatori; metaclubtv: 7531 spettatori; Everyeyeit: 7355 spettatori; ilGabbrone: 6899 spettatori; aurorabaruto: 6744 spettatori; fratinoandrea: 6715 spettatori; PiazzTwitch: 6643 spettatori; Marcy7: 6588 spettatori; Sabaku_no_Sutoriimaa: 6280 spettatori; Yoshi93: 6251 spettatori; TheRealMarzaa: 6174 spettatori; Yotobi: 6079 spettatori; patriziomorellato_: 5975 spettatori; teknoyd: 5965 spettatori; Freneh: 5900 spettatori.

Per comodità ci siamo basati solamente sulla statistica relativa al picco di spettatori, ma chiaramente un'analisi completa richiederebbe di utilizzare anche molti altri dati, ad esempio il numero di spettatori medi e le ore in diretta.

Tuttavia, ricordiamo che, nonostante siano interessanti, le statistiche non decretano per forza di cose la qualità di un canale. Su Twitch ci sono infatti miriadi di streamer validi che non raggiungono questi numeri. D'altronde, non c'è alcuna "sfida": semplicemente, questi dati risultano importanti per analizzare l'andamento della piattaforma in generale. Informazioni che potrebbe interessare anche chi sta iniziando ad approcciarsi a questo mondo.