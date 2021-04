Twitch Italia, quali canali stanno crescendo a ritmo più elevato nel 2021?

Dopo aver dato un'occhiata a quali sono i canali che hanno "streammato" di più in questo inizio 2021, torniamo ad analizzare il mondo degli streamer presenti su Twitch Italia. In particolare, questa volta prendiamo in considerazione la crescita dei canali.

Ebbene, stando ai dati ottenuti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i 10 canali di Twitch Italia che hanno ottenuto più follower nel corso degli ultimi 90 giorni, ovvero nei primi mesi del 2021, sono quelli di seguito.

Twitch Italia: i 10 canali che stanno crescendo di più in questo inizio 2021 (follower)

LyonWGFLive: 310.712 follower in più; ZanoXVII: 215.034 follower ottenuti; grenbaud: 200.324 follower in più; POW3Rtv: 160.807 follower ottenuti; ilMasseo: 158.483 follower in più; Moonryde: 155.417 follower ottenuti; ChristianVieriOfficial: 126.783 follower in più; Xiuder_: 126.747 follower ottenuti; Jiozi: 120.834 follower in più; pizfn: 115.007 follower ottenuti.

Insomma, il canale che in questi mesi è riuscito a far premere per più volte l'icona del cuore agli utenti di Twitch Italia è LyonWGFLive, che si è anche rivelato lo streamer con più spettatori medi in questi primi mesi del 2021. Per il resto, al secondo posto si piazza un altro canale particolarmente conosciuto, ovvero ZanoXVII. Per intenderci, quest'ultimo è il detentore del record della live più vista. Da notare anche la presenza, al quarto posto, di POW3Rtv, ovvero il canale con più follower in totale.

In ogni caso, le statistiche sono sempre interessanti, ma ricordiamo che ovviamente ci sono anche molti altri streamer validi e che i numeri non sono tutto.