Twitch Italia, quali erano i canali più seguiti all'inizio, a maggio 2016?

Siamo ormai arrivati a maggio 2021 (mancano pochi giorni) e in questo periodo Twitch sta facendo registrare numeri particolarmente elevati. Tuttavia, come ben si ricorderanno i primi utenti che hanno iniziato a utilizzare in Italia la "piattaforma viola", non è sempre stato così. Risulta dunque interessante "tornare" per un momento a maggio 2016.

Infatti, mediante dei tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon siamo riusciti a ottenere i dati relativi a quel mese. Ricordiamo che generalmente il 2016 viene indicato come "l'anno di inizio" di Twitch Italia. Ebbene, i canali che attirarono più l'attenzione all'epoca sono quelli presenti di seguito.

Twitch Italia, i 5 canali con il record di spettatori a maggio 2016

Sabaku_no_Sutoriimaa: picco di 2953 spettatori; Yotobi: picco di 2566 spettatori; QueiDueSulServer: picco di 2356 spettatori; Everyeyeit: picco di 2259 spettatori; Paoloidolo: picco di 1937 spettatori.

Confrontando i dati con quelli relativi a inizio 2021, possiamo notare il grande cambiamento di Twitch Italia in questi primi cinque anni di "vita". Infatti, al giorno d'oggi ci sono canali che raggiungono picchi di decine di migliaia di spettatori, mentre a maggio 2016 nessun canale era riuscito ad arrivare a 3000 spettatori in diretta.



Per completezza d'informazione, dovete sapere che, nonostante i dati dei tool esterni arrivino solamente al 2016 e in molti identifichino quell'anno come "inizio di Twitch Italia", in realtà alcuni canali iniziarono a effettuare streaming già qualche anno prima.

Insomma, i tempi cambiano e sicuramente la piattaforma di proprietà di Amazon è riuscita a ottenere un gran numero di utenti in più, anche grazie all'approdo di Content Creator particolarmente popolari. In ogni caso, nonostante le statistiche siano sempre interessanti, ricordiamo che su Twitch ci sono molti altri streamer validi che potrebbero interessarvi anche se non raggiungono numeri elevati.