Twitch Italia, chi sono gli streamer più famosi? I 3 canali più popolari

A poche settimane dal decimo anniversario di Twitch, torniamo a trattare su queste pagine il noto portale viola. Più precisamente, andiamo ad analizzare i dati relativi ai canali più popolari di Twitch Italia.

Ebbene, stando ai dati forniti da tool esterni alla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, i canali italiani di Twitch che dispongono di più follower sono quelli presenti di seguito.

I 3 canali più popolari per follower su Twitch Italia

Guardando alla classifica mondiale dei canali Twitch con più follower, POW3Rtv si posiziona al 133esimo posto. IlMasseo occupa invece la 193esima posizione globale, mentre ZanoXVII è 230esimo. Insomma, diversi canali nostrani hanno raggiunto posizioni importanti.

Certo, i numeri non sono ovviamente paragonabili a quelli dei canali esteri, dato che chiaramente la lingua inglese attira per forza di cose un pubblico più vasto. A proposito dei canali di Twitch con più follower in generale, al primo posto troviamo Ninja con 16.767.653 follower, mentre al secondo posto c'è Tfue con 10.445.474 follower. Completa il podio Rubius con 9.329.907 follower.

In ogni caso, ricordiamo che recentemente uno streamer italiano ha raggiunto la top 25 mondiale di Twitch per spettatori medi. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'analisi relativa a chi usa Twitch in Italia.